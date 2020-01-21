: Antalya lastiği patlayan tırda yangın

21.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:45

Lastiği patlayan tırda yangın

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan tırın dorsesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Denizli'den Anamur'a sera demiri taşıyan Latif Demir yönetimindeki 20 VB 281 plakalı tırın dorsesinin lastiği Manavgat ilçesi D400 karayolu Kum mevkisi üst geçidinde patladı. Yarılan lastiğin alev alması sonucu tırın dorsesinde yangın çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle üst geçit polis tarafından trafiğe kapatılırken, yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürdü. Yangın sonucu tırın dorsesinde hasar oluştu.

Kaynak: DHA

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