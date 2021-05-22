NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI LARA ORMANINDA YANGIN (1)

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi sınırlarında, Lara Plajı karşısındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi sınırlarında, Lara Plajı karşısındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca geçen yıl 'doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı' ilan edilen Lara kumul ve ormanlarında, saat 12.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Çam ağaçlarının yandığı alana, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazözlerle sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları, sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı