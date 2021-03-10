Kuzey ülkelerinin 'korsan martı'sı, Antalya'da görüldü
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Kuzey ülkelerinin 'korsan martı'sı, Antalya'da görüldü

10.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:05

ANTALYA Side açıklarında açık denizdeki kuş türlerinin keşfine yönelik etkinlikte, İngiltere, İsveç, Norveç gibi ülkelerde üreme yapan ve diğer martıların avladığı balıkları çalan 'korsan martı' görüntülendi.

ANTALYA Side açıklarında açık denizdeki kuş türlerinin keşfine yönelik etkinlikte, İngiltere, İsveç, Norveç gibi ülkelerde üreme yapan ve diğer martıların avladığı balıkları çalan 'korsan martı' görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü ve Antalya Kuş Gözlem Topluluğu işbirliğiyle Antalya'nın ilk deniz kuş türlerini gözlemlemek için Pelajik Kuş Gözlem Etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Side limanından tekneyle hareket edildi. Açık denizde, kuş türlerini tekne civarına çekmek amacıyla önceden hazırlanan balıklar aralıklı olarak suya bırakıldı. Keşif etkinliğinde kaşıkgaga, kılkuyruk, bahri, karabaş martı, kara gagalı sumru, karabatak, gümüş martı, Akdeniz martısı gözlemlendi.

EN ÖNEMLİ KAYIT KORSAN MARTIKuş gözlemcilerinin açık denizdeki gözlem keşfinde en önemli tür olarak ise çok nadir olarak görülebilen korsan martı kayıtlara geçti. Korsan martının kıyıda görülebilen bir tür olmadığını belirten Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun, "Genelde açık denizler ve okyanuslarda görülüyor. Kendisi balık avlamıyor, diğer martıların avladığı balıkları çalıyor. Ondan dolayı da korsan martı deniliyor. Üremek için İngiltere, İsveç, Norveç'e gidiyor. Üreyip, diğer zamanlarını da okyanus ve açık denizlerde geçiriyor. Antalya'da daha önce çok az kaydı var. Bu keşif gözlemiydi ve biz de korsan martıyla karşılaştık, en az 3-4 martı vardı. Çok önemli bir kayıt oldu" diye konuştu.

Antalya'da ilk olması açısından önem arz eden etkinliğin bundan sonraki dönemlerde de devam edeceği belirtildi.


Kuzey ülkelerinin 'korsan martı'sı, Antalya'da görüldü
Kuzey ülkelerinin 'korsan martı'sı, Antalya'da görüldü
Kuzey ülkelerinin 'korsan martı'sı, Antalya'da görüldü
Kuzey ülkelerinin 'korsan martı'sı, Antalya'da görüldü
Kuzey ülkelerinin 'korsan martı'sı, Antalya'da görüldü
Kuzey ülkelerinin 'korsan martı'sı, Antalya'da görüldü
Kuzey ülkelerinin 'korsan martı'sı, Antalya'da görüldü
Kuzey ülkelerinin 'korsan martı'sı, Antalya'da görüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR

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