ANTALYA Kuyuya düşen yavru köpekleri mahalleli kurtardı
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ANTALYA Kuyuya düşen yavru köpekleri mahalleli kurtardı

ANTALYA Kuyuya düşen yavru köpekleri mahalleli kurtardı
02.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:22

Kuyuya düşen yavru köpekleri mahalleli kurtardıANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 5 yavru köpek, havlama seslerini duyan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen yavru köpekleri mahalleli kurtardı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 5 yavru köpek, havlama seslerini duyan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Demirtaş Mahallesi'ndeki kırsal alandan dün gece yavru köpek sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, sesleri takip ettiklerinde bahçe içerisindeki 2 metrelik kuyuda 5 yavru köpek olduğunu gördü. Nasıl düştükleri bilinmeyen köpekleri kurtarmak için mahalle sakinleri Ayhan Öztürk, Mustafa Tekin ve kardeşi Tunahan Tekin harekete geçti. Kuyuya sarkan 3 kişi, hayvanları dışarı çıkardı. Köpekler kurulanarak bir koliye konuldu.

Havlamaktan bitkin düşen hayvanlar temizlenip, beslendikten sonra kuyunun etrafında gezerek yavrularını arayan anne köpeğin yanına götürüldü.

ANTALYA Kuyuya düşen yavru köpekleri mahalleli kurtardı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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