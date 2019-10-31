Antalya kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar ikinci soyguncu da yakalandı

Antalya kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar ikinci soyguncu da yakalandı

Kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar (2)İKİNCİ SOYGUNCU DA YAKALANDIAntalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcu Fevzi Bulce'yi bayıltıp yaklaşık 3 kilo altın çalan iki şüpheliden Erkan B. yakalandı.

31.10.2019 13:52

Kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar (2)

İKİNCİ SOYGUNCU DA YAKALANDI

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcu Fevzi Bulce'yi bayıltıp yaklaşık 3 kilo altın çalan iki şüpheliden Erkan B. yakalandı. Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde gözaltına alınan şüphelinin çaldığı altınlar da ele geçirildi. Şüpheli, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

VİDEO: Antalya kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar ikinci soyguncu da yakalandı
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