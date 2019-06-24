ANTALYA Kuyumcular, turistler ve düğünlere umut bağladı

Kuyumcular, turistler ve düğünlere umut bağladı

Antalya'da geçen yıla göre yüzde 20 kayıp yaşayan kuyum sektörünün gözü, turistler ve düğünlere çevrildi.

Turizmin başkenti Antalya'da yaz sezonu erken başladı. Bu yıl kentteki sektör temsilcileri gözlerini turizmde kırılacak rekorlara çevirdi. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin kent ekonomisini hareketlendirmesini bekleyen sektörlerden biri de kuyum sektörü oldu. Doların yükselişi karşısında 2018 yılında sektörden beklediklerini alamayan kuyumcuların yeni umudu yaz mevsiminde yapılacak düğünler ve turistlerin altın alışverişi.

2019'un ilk 6 ayında sektörün durgun geçtiğini anlatan Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, Sektörümüzde yüzde 20'lik düşüş söz konusu. Turizm kentimizde hem turizmden hem de düğünlerden beklentimiz yüksek. Bu yılki beklentimiz eğer gerçekleşirse yüzde 20'lik açığı yıl sonundan önce kapatıp, yıl sonunda da bir miktar kara geçmek dedi.

Altın fiyatlarının dengeli gitmesi nedeniyle altın satın alma ve bozdurma oranının dengeli olduğuna dikkati çeken Çelik, altın fiyatlarının yükseldiği anlarda yatırımcıların bir anda kuyumculara koştuğunu söyledi.

Kaynak: DHA