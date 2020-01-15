Antalya kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı
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Antalya kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı

Kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı (2)SOYGUNUN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTIManavgat'ta 28 Aralık gecesi gerçekleşen kuyumcu soygununun ayrıntıları ortaya çıktı.

15.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:11
Antalya kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı

Kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı (2)

SOYGUNUN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

'ta 28 gecesi gerçekleşen kuyumcu soygununun ayrıntıları ortaya çıktı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, soygun olayının ardından çevrede bulunan güvenlik kameralarında yaptıkları incelemede şüphelilerin eşkalleri belirlendi. Güvenlik kameralarında geriye doğru yapılan detaylı araştırmada şüphelilerin kuyumcuyu soymak amacıyla daha önceden keşif yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin soygunu gerçekleştirmek için 27 Aralık gecesi çalışmaya başladıkları, işin bitmemesi üzerine ertesi gece yeniden çalışmaya devam ettikleri anlaşıldı. Binaya arka taraftaki pencerelerden girip çıktığı tespit edilen soyguncuların, ilk gün arka sokaklardan dolaşarak olay yerinden ayrıldığı, ikinci gün ise çaldıkları altınlarla birlikte yine aynı şekilde arka sokaklardan gittikleri belirlendi. Soyguncuların sabah saat 07.00 sıralarında Manavgat'tan 'ya gittiği tespit edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Antalya kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı
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