ANTALYA Kuyumcu soygununda çaldıkları 3.5 milyon liralık altını 136 bin dolara satmışlar
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ANTALYA Kuyumcu soygununda çaldıkları 3.5 milyon liralık altını 136 bin dolara satmışlar

Kuyumcu soygununda çaldıkları 3.5 milyon liralık altını 136 bin dolara satmışlarANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen 28 Aralık'ta kuyumcudan piyasa değeri 3,5 milyon lira olan 17 kilogram altını çalan soyguncuların, erittikleri altınları, İstanbul Kapalıçarşı'da 136 bin dolara sattıkları...

21.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:04

Kuyumcu soygununda çaldıkları 3.5 milyon liralık altını 136 bin dolara satmışlar

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen 28 Aralık'ta kuyumcudan piyasa değeri 3,5 milyon lira olan 17 kilogram altını çalan soyguncuların, erittikleri altınları, İstanbul Kapalıçarşı'da 136 bin dolara sattıkları ortaya çıktı. 3'ü firari 9 soyguncunun külçe haline getirdikleri altınları satıp, parasını aldıkları güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Aralık gecesi Arıkan Kuyumculuk'tan piyasa değeri 3,5 milyon lira olan 17 kilo altın ve takı çalındı. Olayın ardından yürütülen geniş çaplı soruşturma ve inceleme sonrası, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 5 soyguncu yakalanarak, tutuklandı. Ukraynalı, Moldovalı, Bulgar ve Türk vatandaşlarının da aralarında yer aldığı 5'i tutuklu, 3'ü firari 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

ZEMİN KATIN CAMINI KIRARAK GİRDİLER

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin geçen yıl 28 ve 29 Aralık tarihinde kuyumcu dükkanına, zemin katının camını kırarak girdikleri, çelik kasanın alt muhafaza kısmını spiralle keserek, 9 kilogram 22 ayar ve 8 kilogram 14 ayar olmak üzere toplam 3,5 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldıkları anlatıldı.

İddianamede, güvenlik kameralarının incelenmesinden soygun olayını gerçekleştiren şüphelilerin, firari olarak aranan Alexander Ciuprinschii, İvan Dimitrov, Afanasi Hiora olduğu belirtildi. Soyguna karıştığı tespit edilen ancak soyadı belirlenemeyen 'İlluşa' adlı bir şüphelinin daha bulunduğu fakat bu kişiyle ilgili henüz işlem yapılmadığı kaydedildi. Ayrıca soygunun olduğu günlerde, iş yerinin çevresinde dolaşan kişinin Ankara Polis Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü'nden alınan rapora göre, şüpheli Hikmet Tören ile benzerlik gösterdiği anlatıldı.

KÜLÇE ALTINLARI VERİP, PARAYI ALDILAR

İddianamede şüpheliler Alexander Ciuprinschii, Serhii Nechaii ve Volodymyr Belichenko'nun geçen 9 ve 11 Ocak tarihlerinde şüpheli Hikmet Tören'e ait iş yerine geldikleri, ceplerinden çıkardıkları külçe altınları Tören'e verdikleri ve karşılığında aldıkları paraları yanlarında getirdikleri çantaya koyarak, iş yerinden ayrıldıkları, Tören'in de külçe altınları götürdüğü başka bir iş yerinde, has altına dönüştürdüğü anlatıldı.

153 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan Serhii Nechaii ve Volodymyr Belichenko'nun kaldıkları evde yapılan aramada çelik kasa açmada kullanılan metal aparatlar, hassas terazi, boş altın sertifikaları, altın eritmede kullanılan eritme potası gibi suçta kullanılan malzemelerin ele geçirildiği belirtilen iddianamede, diğer sanıkların da şüphelilere yardımcı oldukları kaydedilerek, her birinin ayrı ayrı 6 yıl 9 ay 10 günden 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

YARGILAMA BAŞLADI

Davanın görülmesine, dün Manavgat 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Hikmet Tören, Yılmaz Karaoğlu, Serhii Nechaii, Volodymyr Belichenko ve Elena Bria, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, sanık avukatlarıyla şikayetçi Ramazan Arıkan ve avukatı salonda yer aldı. Tutuksuz sanık Liuba Özkır ise duruşmaya katılmadı.Kimlik tespitinin ardından ifade veren sanık Serhii Nechaii, suç tarihinde Ukrayna'da olduğunu ve Alexander Ciuprinschii'nin isteği üzerine 9 Ocak'ta, Volodymyr Belichenko'yla birlikte İstanbul'a geldiğini söyledi. Soygundan haberi olmadığını iddia eden Serhii Nechaii, "Alexander beni bir altın işi olduğunu söyleyerek çağırdı. İstanbul'a geldiğimiz evde, 2- 3 gün kaldıktan sonra üçümüz birlikte Kapalıçarşı'da bulunan bir iş yerine giderek altınları bozdurduk, altınların miktarını bilmiyorum ama yaklaşık 130 bin dolar civarında bir parayı Alexander aldı. Ukrayna'da kimliğini bilmediğim kişilere vermek üzere bana ve Volodymyr'e 5'er bin dolar ile 2 tane telefon verdi" dedi.

Paraları ve telefonları aldıktan sonra bindikleri taksiden bir süre sonra Alexander Ciuprinschii'nin indiğini anlatan Nechaii, "Biz havalimanına vardık, uçak biletimizi aldık. Uçağın kalkmasına 3-4 saat vardı. Volodymyr'in eşinin istediği ilacı Aksaray'daki bir eczaneden almaya giderken bizi polisler yakaladı" dedi.

'UKRAYNA'DA İLAÇ YOK MU?'

Sanık Volodymyr Belichenko'nun benzer ifade vermesi üzerine hakim, "Ukrayna'da ilaç yok mu?" diye sordu. Bunun üzerine Belichenko, "Rusya ile Ukrayna arasında ilişkiler kötü olduğu için eşimin istediği ilacı almaya Aksaray'da bulunan Rus eczanesine gidiyorduk" karşılığını verdi.

ANTALYA Kuyumcu soygununda çaldıkları 3.5 milyon liralık altını 136 bin dolara satmışlar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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