ANTALYA Kuyum sektöründe 'demo ürün' dolandırıcılığı

Kuyum sektöründe 'demo ürün' dolandırıcılığı

Antalya'da bir kuyumcunun demo ürünleri gerçekmiş gibi turistlere sattığının anlaşılması üzerine Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik hem kuyumcuları hem de vatandaşları uyardı. Çelik, 'Zaman zaman böyle kuyumcular olabiliyor. Biz denetim yapıyoruz ama vatandaşlarımız dikkatli olsun dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kuyumcunun turistlere sahte altın sattığının şikayet üzerine ortaya çıkmasının ardından gözler kuyumculara çevrildi. Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, vitrinlerde görsel süs olarak kullanılan, gerçeğiyle ayırt edilemeyecek demo ürünlerle ilgili uyarıda bulundu. Özellikle düğün sezonunun başlamasıyla kuyum sektöründe hareketlilik yaşandığını vurgulayan Çelik, hem kuyumcuların, hem de altın alım satımı yapan vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dikkati çekti.

Vitrinin cezbediciliğini artırmak adına kuyumcuların demo ürünleri tercih ettiğini anlatan Çelik, 'Müşteri çekebilmek için bu tarz ürünler daha az maliyete oluşturulduğu için tercih ediliyor. Ancak müşteri ürünü vitrinde beğendiği zaman kuyumcu uyarıyor 'Bu demo üründür, biz size aynısını yapalım.' Nadir de olsa demo ürünleri gerçekmiş gibi satan kuyumcular ortaya çıktı dedi.

Kuyum sektöründe çalışanların, bu işi yapanların dürüst olması gerektiğini kaydeden Başkan Çelik, 'Yaz döneminde aldıkları altınlara ve firmalara dikkat etsinler. Biz denetim yapıyoruz ancak mutlaka gözden kaçan olabilir. Altınları teyit ettirmeden satın almasınlar. Odamızdan istedikleri zaman destek alabilirler diye konuştu.

Kaynak: DHA