ANTALYA Kuveyt'ten gelen Türkler karantinaya alındı
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ANTALYA Kuveyt'ten gelen Türkler karantinaya alındı

Kuveyt'ten gelen Türkler karantinaya alındıKoronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşları, Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmalarıyla Türkiye'ye getirilmeye başlandı.

17.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:31
ANTALYA Kuveyt'ten gelen Türkler karantinaya alındı

Kuveyt'ten gelen Türkler karantinaya alındı

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşları, Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmalarıyla Türkiye'ye getirilmeye başlandı. Antalya Havalimanı'na Kuveyt'ten uçakla gelen Türk vatandaşları, sıkı karantina önlemleri arasında otobüslere bindirildi ve 14 gün süresince karantinada kalacakları Isparta'ya götürüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının, Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri amacıyla operasyon başlattıklarını açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından Kuveyt'ten gelen ilk uçak, Antalya Havalimanı'na öğle saatlerinde indi. Uçakla gelen Türk vatandaşları, apron gidişinden kendilerini bekleyen otobüslere kadar, geniş güvenlik önlemleri ve polis gözetimi altında yürüdü. Özel karantina elbiseleri giyen AFAD ekiplerince karşılanan yolcular ve yanlarındaki eşyalar da dezenfekte edildi. Yolcuların bineceği otobüslerde AFAD ekiplerince dezenfekte edilerek temizlendi. Tüm yolcuların maske taktığı ve otobüslere sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yerleştirildiği gözlendi. Otobüsleri kullanan şoförlerin de karantina elbisesi ve maske taktığı görüldü.

Geniş güvenlik önlemleri altında yola çıkan yolcular, 14 gün karantinada kalacakları Isparta'ya hareket etti. Kuveyt'ten getirilen Türk vatandaşları, karantina süresini Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda geçirecek.

ANTALYA Kuveyt'ten gelen Türkler karantinaya alındı

Kaynak: DHA

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