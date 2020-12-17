Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Alkan kimdir?
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Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Alkan kimdir?

17.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:53
Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Alkan kimdir?

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Ayşegül Alkan gündeme gelen isimlerden biri oldu. Peki, Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Alkan kimdir?

Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Alkan, sosyal medyada gündeme gelen isimlerden biri oldu. Daha sonrasında hakkında Fahrettin Koca da açıklama yaptı. Peki, Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Alkan kimdir?

DR. AYŞEGÜL ALKAN KİMDİR?

15 Eylül 1973 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Uzman Doktor Ayşegül Alkan,1990 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1996 yılında buradan mezun olan 1997 yılında Süleyman Demirel Tıp Fakültesinde Aneseziyoloji ve Reanimasyon bölümünde eğitim aldı, bu eğitimi de 2002'de tamamladı.

HEKİMLİK DENEYİMİ

2018-2008 Kumluca Devlet Hastanesi

2006 -2008 Aksaray Devlet Hastanesi

2003-2006 Ardahan Devlet Hastanesi

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 16:58:07. #1.15#
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