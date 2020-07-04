ANTALYA Kumluca'da orman yangını Kumluca'da orman yangınıAntalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Kumluca'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Orman yangını, Kumluca ilçesinin İncircik mahallesi, Toptaş Sulama Suyu Göleti yakınındaki ormanlık alanda saat 14.15 sıralarında çıktı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 22 arazözlü ekip, 3 dozer, 60 orman işçisi, 8 teknik eleman karadan, 4 helikopter, 1 uçak da havadan müdahale etti. Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de yangın söndürme çalışmalarını bizzat koordine etti.

Orman ekiplerinin yoğun çalışması sonucu orman yangını saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 4 hektarlık ormanlık alan hasar gördü.

Kaynak: DHA