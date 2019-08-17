ANTALYA Kumluca'da orman yangını

17.08.2019 13:30

Kumluca'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Yangının çıktığı noktada yemek pişirmek için ateş yaktığı belirlenen Suriyeli bir işçi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kumluca'ya bağlı Beşikçi Mahallesi yakınlarındaki bir serada işçi olarak çalışan Suriyeli bir kişi, iddiaya göre yemek yapmak amacıyla arazide ateş yaktı. Çevreye sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle bölgedeki ormanlık alanda yangın başladı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 1 helikopter, 11 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6 itfaiye aracı, 42 orman işçisi, 3 teknik personel yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının yaklaşık 2 dönüm alanda etkili olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri Suriyeli işçiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA