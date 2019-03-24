Antalya Kumluca'da Orman Yangını

Kumluca'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi Olympos mevkisinde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sarp kayalık bir bölgede çıkan yangına ekipler müdahaleye başladı. Bölgedeki rüzgarın da etkisiyle yangın çevreye yayıldı. Ekipler yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA