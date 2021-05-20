Antalya Kudüs Platformu üyeleri tarihi minareye Türk ve Filistin bayrağı astı

Antalya Kudüs Platformu üyelerince, tarihi Yivli Minare'ye Türk ve Filistin bayrağı asıldı.

Antalya Kudüs Platformu üyelerince, tarihi Yivli Minare'ye Türk ve Filistin bayrağı asıldı.

Kaleiçi'ndeki Yivli Minare önünde bir araya gelen 60'a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Antalya Kudüs Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile tekbirler getirerek, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Platform üyeleri önce tarihi Saat Kulesi'ne İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin adının yazılı olduğu pankartı, ardından Yivli Minare'ye Türk ve Filistin bayrağını astı.

Grup adına konuşan Mehmet Yıldırım, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ile Allah'ın çevresini bereketli ve mübarek kıldığı Kudüs şehrinin, selamet ve esenlik yurdu olması gerekirken İsrail yüzünden zulme ve karanlık bir yurda dönüştürüldüğünü söyledi.

Kudüs'ün sadece Filistinlilerin olmadığını, "Müslümanım" diyen her kesin Kudüs'ten sorumlu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Oradaki Filistinli kardeşlerimiz cesaret ve yüreklilik gösterdikleri zaman, birlikte hareket edebildikleri zaman İsrail devletinin, polisinin ve halkının nasıl korktuğuna hep birlikte şahit oluyoruz." dedi.

Filistinlilerin sunduğu gerçek görüntüler sayesinde Siyonistlerin kurguladığı uyduruk ve yalan videoların gerçek yüzünün ortaya çıktığını anlatan Yıldırım, İsrail'in bütün dünyayı karşısına aldığını, artık dünyayı inandıramadığını, dünya kamuoyunun kendileriyle alay ettiğini kaydetti.

Yıldırım, sonuna kadar Filistinlilerin arkasında olduklarını dile getirerek, "Antalya Kudüs Platformu olarak daima nöbetteyiz, uyanığız. Her an senin pisliklerini buradan haykıracağız. Kendine gel İsrail. Kudüs biz Müslümanların kırmızı çizgisidir, birleştirici noktamızdır. Bizler Aksa'yı boynu bükük ve yalnız bırakmamaya ant içtik." ifadelerini kullandı.

Platform üyeleri konuşmaların ardından dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam