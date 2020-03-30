ANTALYA Kronik hastaların sona eren sağlık raporları geçerli Kronik hastaların sona eren sağlık raporları geçerliANTALYA Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, Sağlık Bakanlığı'nın, kronik hastalığı nedeniyle raporlu ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, Haziran 2020 sonuna kadar aynı raporların geçerli...

Kronik hastaların sona eren sağlık raporları geçerli

ANTALYA Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, Sağlık Bakanlığı'nın, kronik hastalığı nedeniyle raporlu ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, Haziran 2020 sonuna kadar aynı raporların geçerli olduğunu açıkladığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından tüm illerdeki ilgili kurumlara bildirilen karar, Antalya'daki tüm eczanelerde uygulanmaya başlandı. Mehmet Ertekin, Antalya genelinde kronik hastalıkları olanların, eczanelerden ihtiyaçları olan ilaçları alabileceklerini aktardı. Ertekin, "Önemli olan hastaların evlerinden çıkmaması, daha az sayıda sokakta gezen insan olması. Bu nedenle raporlu hastalarımız, yani daha önce 1 Ocak tarihi itibarıyla raporları bulunan ve bu rapor süresi içerisinde ilaçlarını temin etmiş olan hastalarımızın 6 ay içerisinde aynı ilaçları yeni bir rapora ihtiyaç duymadan alabilmeleri mümkün hale getirildi" dedi.

'RİSKİ SIFIRA İNDİRDİK'

Eczanelerin aldığı diğer önlemleri de anlatan Mehmet Ertekin, "Eczanelerde belirli mesafelerde durulması gereken yerler belirlendi. İlaç almaya gelenlerin mümkün olduğu kadar eczanelerin içine yeterli sayıda alınması. Birebir teması gerektiren tansiyon ölçümü gibi işlemlerin yapılmaması. Bunların hepsini planladık, meslektaşlarımıza duyurduk. Şu günlerde eczanelerin içine olabildiğince az, mümkünse birer kişi girilmesini talep edeceğiz" dedi.

LOGOLU EL KORUYUCULARI ECZANELERDE

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği bir formülasyonun Sağlık Bakanlığı ve TEB tarafından tüm Türkiye'deki eczanelere duyurulduğunu ifade eden Ertekin, "Bu formülasyonun içerisinde etil alkol bulunuyor. Bunun dışındaki ham maddelerin tamamı eczanelerimizde var. Ekonomik fiyattan vatandaşlarımıza erişecek şekilde oluşturuldu. Ambalaj ve etiketlemelerini yaptık. Antalya Eczacı Odası'nın logosu da bulunuyor. Biz bu koruyucuları standart hale getirdik. İsteyen vatandaşlarımız eczanelere uğradıklarında bu ürünleri temin edebilecektir. Ücretlerini de ekonomik rakamlara indirdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA