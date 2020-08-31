ANTALYA Koşu bandında 24 saatte 213,7 kilometre koşarak Türkiye rekoru kırdı
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ANTALYA Koşu bandında 24 saatte 213,7 kilometre koşarak Türkiye rekoru kırdı

Koşu bandında 24 saatte 213,7 kilometre koşarak Türkiye rekoru kırdıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan ultra maraton sporcusu Ali Kansu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında koşu bandında 24 saatte 213,7 kilometre koşarak Türkiye rekoru kırdı.

31.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:35

Koşu bandında 24 saatte 213,7 kilometre koşarak Türkiye rekoru kırdı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan ultra maraton sporcusu Ali Kansu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında koşu bandında 24 saatte 213,7 kilometre koşarak Türkiye rekoru kırdı.

Ultra maratoncu Ali Kansu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Manavgat İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün desteğiyle bir alışveriş merkezinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında '24 saat koşuyoruz' etkinliğine katıldı. Spora ve koşuya farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte, ultra maratoncu Ali Kansu rekor denemesi gerçekleştirdi. Cumartesi günü akşam saat 17.00'de koşu bandına çıkan Ali Kansu, koşu bandında aralıksız 24 saat koşarak toplam 213,7 kilometreye ulaştı. Ortalama 6,5 kms hızla koşan Kansu, 24 saatte toplam 13,335 kalori harcadı. Kansu, elde ettiği bu sonuçla, geçen yıl Özgür Tetik'in İstanbul'da 24 saate koştuğu 191,45 kilometre rekorunu egale ederek Türkiye rekoru kırdı. Rekor denemesi sırasında Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ile bazı sporcular, Kansu'nun yanında kurulan koşu bantlarında zaman zaman koşarak destek oldu. Rekor kıran Ali Kansu'ya İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya tarafından kupa ve çeşitli sponsor firmalar tarafından da hediyeleri verildi.

TESADÜFEN ULTRA MARATONCU OLDU

Manavgat İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya, ultra maratoncu Ali Kansu'nun, Manavgat sanayisinde kaporta usta olduğunu ve 5 yıl önce yanlışlıkla katıldığı Runtalya koşusunda 42 kilometrelik parkuru tamamlayarak, tesadüfen ultra maratoncu olduğunu söyledi. Kansu'nun çok hırslı ve başarılı bir sporcu olduğunu ve katıldığı ultra maratonlarda dereceler elde ettiğini belirten Karakaya, Ali Kansu'yu tebrik ediyorum. Dünya rekoru kıracağından hiç şüphem yok. Başarıların devamını diliyorum diye konuştu.

'HEDEFİM DÜNYA REKORU KIRMAK'

Ultra maratoncu Ali Kansu ise koşu bandında Türkiye rekoru kırmak için yaklaşık 4 ay hazırlandığını pandemi süreci ve yasaklarda hep koştuğunu ve antrenman yaptığını söyledi. İlk defa koşu bandında rekor denemesi gerçekleştirdiğini belirten Kansu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, bu anlamlı günde rekor kırdığım için çok mutluyum. Hedefim 24 saate 265 kilometreyi geçerek dünya rekorunu kırmak ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek diye konuştu.

ANTALYA Koşu bandında 24 saatte 213,7 kilometre koşarak Türkiye rekoru kırdı

Kaynak: DHA

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