ANTALYA Koronavirüsün ayırdığı anne ve çocukları, 3 ay sonra buluştu
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ANTALYA Koronavirüsün ayırdığı anne ve çocukları, 3 ay sonra buluştu

Koronavirüsün ayırdığı anne ve çocukları, 3 ay sonra buluştuANTALYA'da yaşayan Şermin Demiral (40), koronavirüs nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi nedeniyle şehir dışındaki babalarının yanına gönderdiği çocuklarına 3 ay sonra kavuşabildi.

27.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:39

Koronavirüsün ayırdığı anne ve çocukları, 3 ay sonra buluştu

ANTALYA'da yaşayan Şermin Demiral (40), koronavirüs nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi nedeniyle şehir dışındaki babalarının yanına gönderdiği çocuklarına 3 ay sonra kavuşabildi. Bu süreçte yalnızca görüntülü konuşarak, hasret giderebilen anne ve çocuklarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan, 2 çocuk annesi Şermin Demiral, bir süre önce boşandı. Demiral, velayeti kendisinde olan çocukları Suğra (13) ve Süleyman'ı (9) mart ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar uzaktan eğitime geçince babalarını görmeleri için 1 haftalığına Adapazarı'na gönderdi. Çocuklar babalarının yanındayken, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ve 31 ile giriş- çıkış kısıtlaması getirilimce Demiral, yaklaşık 3 ay çocuklarını göremedi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) konuyu gündeme getirmesinin ardından çocukların, annelerinin yanına gelebilmesi için gerekli izinler alındı. Adapazarı'ndan babalarının getirdiği çocuklar, sabah saatlerinde 3 aydır göremedikleri anneleriyle kavuştu. Birbirlerine sarılarak, hasret gideren anne ve çocukları, uzun süre gözyaşı döktü.

'İKİ BAYRAMI BİRDEN YAŞADIM'

Yaşadıklarını anlatırken, duygulanan Şermin Demiral, en mutlu bayramı yaşadığını söyledi. Demiral, 'Şu an çok mutluyum, iki bayramı birden yaşadım. Hiçbir bayramda bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Çocuklarımın olmadığı günlerim gerçekten çok zordu. Sürekli ne yiyorlar ne içiyorlar, orada mutlular mı, diye düşündüm. 3 ay boyunca yalnızca görüntülü görüşebildik. Telefon başında onlar orada, ben burada ağlıyordum. Çocuklarıma kavuşmamda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Anneleriyle uzun süre hasret gideren çocuklardan Suğra Bakırtaş, 'Bu sene sınava gireceğim. Orada derslerime odaklanamıyordum. Annem hep aklımdaydı. Annemin kızmasını, uyarmasını bile özledim. Annemi görünce koşarak sarıldım" diye konuştu.

Süleyman Bakırtaş ise ağlayarak, annesini çok özlediğini söyledi.

ANTALYA Koronavirüsün ayırdığı anne ve çocukları, 3 ay sonra buluştu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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