ANTALYA KORONAVİRÜS, YENİ BİR İŞ KAPISI OLDU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA KORONAVİRÜS, YENİ BİR İŞ KAPISI OLDU

KORONAVİRÜS kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yeni normal hayatta işletmelerin eksikliğini tespit etmek için 'koronavirüs denetimcisi' şirketi kuruldu.

13.06.2020 08:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 08:21

KORONAVİRÜS kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yeni normal hayatta işletmelerin eksikliğini tespit etmek için 'koronavirüs denetimcisi' şirketi kuruldu. Şirket, virüs ve bakterilere karşı tesisi denetleyip eksiklikleri raporla sunuyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle birlikte 1 Haziran itibarıyla yeni normal hayat başladı. Başta turizm tesisleri olmak üzere faaliyetlerine devam etmek isteyen işletmeler, fiziki mesafe kuralı gibi tüm hijyen standartlarını uygulamak zorunda. İşletmelerin, gizli müşteri uygulamasıyla da koronavirüs tedbirlerine uygunlukları denetlenecek. Bakanlığın denetimine ek olarak firmalar isterlerse denetim noktasında bu hizmeti veren uzmanlardan da hizmet alabilecek.

Antalya'da bu alandaki ihtiyacı fark eden Gıda Mühendisi ve Güvenlik Uzmanı Yalın Bozkurt (36), Safe ve Sustainable Hotels Sağlık Denetimi ve Danışmanlık adlı şirket kurdu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) kaydını yaptıran Yalın Bozkurt, faaliyetlerine başladı. Önceki yıllarda da benzer şekilde hızla yayılan virüs ve bakterilerle ilgili çalışmalar yaptıklarını ve bununla ilgili eğitimlere katıldığını anlatan Bozkurt, ekibinin hazır olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışabildiklerini söyledi. Haşere, böcek dışında insan, gıda ya da çevreden bulaşabilecek her türlü virüs ve bakteri hakkında çalıştıklarını anlatan Bozkurt, şöyle konuştu:

'Bizden kim yardım isterse gidip ortayı denetleyen bir kuruluşuz. Eğitim danışmanlık ve denetim yapıyoruz. Tesislerin koronavirüs tedbirlerine uygun olup olmadıkları yönünde denetim yapıp rapor hazırlıyoruz. İyileştirme gereken yerleri belirtiyoruz. Tesis isterse oraları iyileştiriyor. Bizden eğitim talep ederlerse onu da sunuyoruz. Bunun belli bir ücreti oluyor. Hazırlanan projeye göre ücreti değişiyor. Şu anda bir yoğunluğumuz var bununla ilgili ciddi talepler alıyoruz."

ANTALYA KORONAVİRÜS, YENİ BİR İŞ KAPISI OLDU

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı, 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı, 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Haber
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına 'Utanç verici' dedi, Bakan Varank sert çıktı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali...
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Ebru Polat Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ozan Tufan Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Emrah Çocuk Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: ANTALYA KORONAVİRÜS, YENİ BİR İŞ KAPISI OLDU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 08:22:46. #1.14#
title