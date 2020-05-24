ANTALYA KORONAVİRÜS SÜRECİNDE HAYVAN SAHİPLENME ARTTI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA KORONAVİRÜS SÜRECİNDE HAYVAN SAHİPLENME ARTTI

Evcil hayvanlardan koronavirüs bulaşır düşüncesiyle sokak hayvanları bir çok büyükşehirde sokağa terk edilirken Antalya'da 2 aylık sürede çok sayıda hayvan yeni sahibine kavuştu.

24.05.2020 09:16 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:25

Evcil hayvanlardan koronavirüs bulaşır düşüncesiyle sokak hayvanları bir çok büyükşehirde sokağa terk edilirken Antalya'da 2 aylık sürede çok sayıda hayvan yeni sahibine kavuştu.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayından sonra virüsün ev hayvanlarından insanlara bulaşabileceği düşüncesi gündeme geldi. İnsanlar dışarıdan gelebilecek bir virüsün evcil hayvanları vasıtasıyla evde yaşayan bireylere bulaşma ihtimalini düşünerek evcil köpek, kedi ve kuşlarını ya sokağa saldı ya da barınaklara teslim etti. Özellikle büyükşehirlerde bu durumla sıkça karşılaşılırken uzmanların insandan hayvanlara koronavirüsün çok nadir de olsa bulaştığını hayvanlar arasında da bir bulaşın söz konusu olduğunu ancak hayvandan insana bulaşmanın henüz tespit edilmediğini açıklamasıyla evcil hayvan besleyenler rahat bir nefes aldı.

Hayvanların sokaklara, barınaklara bırakıldığı günlerde dahi turizm kenti Antalya'da tam tersi yaşandı. Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde o kritik süreçte dahi barınaktaki hayvanlar yeni sahiplerine teslim edildi.

24 HAYVAN SAHİPLENİLDİ

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilk günlerde koronavirüsün bulaşıcılığıyla ilgili bir belirsizliğin olduğunu ve zamanla hayvandan insana geçişin olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Çok sayıda büyükşehirde insanların bir anda evcil hayvanlarını sokağa saldığını anlatan Başkan Esen, "Bizde tam tersi bir durum gerçekleşti. İlk zamanlarda barınak ziyaretleri yasaktı. Yasaklar kalkınca hemen insanlar gelip sokak hayvanları sahiplenmek istedi. Son iki günde 24 hayvan sahiplendirdik" dedi.

HAYVANDAN İNSANA BULAŞ YOK

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Muammer Saygılı ise hayvanlardan insanlara virüsün bulaşmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Verilere göre böyle bir durum söz konu değildir. İnsanlar gönül rahatlığıyla hayvanlarına bakabilir. 39 beslenme noktasını 50'ye çıkardık ve bu karantina sürecinde sokak hayvanlarına 5 buçuk ton mama dağıtıldı. Günde 15 kısırlaştırma, aşılama ve parazit çalışmaları yapıldı. Mart ayından bu yana 40 hayvana bu gibi işlemleri gerçekleştirdik."

YAVRU KÖPEKLER OYUNCAK DEĞİL

Antalya'daki GSD Alman Çoban Köpeği Derneği'nde yetiştirilen farklı ırklardaki köpek yavruları ise koronavirüs önlemleri nedeniyle evde kalan hayvanseverler tarafından satın alınıyor. "Kimisi çocuğunun istemesi, kimisi de gündelik hayatlarına hareket katması için yavru köpek almak istiyor" diyen ırk köpek eğitmeni Murat Topallar, "Onlar birer canlı. Oyuncak değil. Bunun farkında olarak köpek alın veya sahiplenin. Bakabileceğiniz size uygun köpek alırsanız, gelecekte aranızdaki bağ daha güçlü olur. Çünkü bu hayvanlar oyuncak değil, yol arkadaşı" diyerek hayvan severleri uyardı.

Topallar, kendisinden ırk köpek yavrusu almak isteyenlere sorular yönelttiğini ve tatmin edici cevap alamadığı takdirde yavru köpek satışı yapmadığını söyledi.

ANTALYA KORONAVİRÜS SÜRECİNDE HAYVAN SAHİPLENME ARTTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi...
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
'Maske tak' uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Bayram Ak Parti Cep Telefonu
Şu an buradasınız: ANTALYA KORONAVİRÜS SÜRECİNDE HAYVAN SAHİPLENME ARTTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 09:28:02. #1.15#
title