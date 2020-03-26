ANTALYA KORONAVİRÜS SALGININDA NARENCİYE ÜRÜNLERİNE YOĞUN TALEP
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Antalya, Finike, Güncel

ANTALYA KORONAVİRÜS SALGININDA NARENCİYE ÜRÜNLERİNE YOĞUN TALEP

KORONAVİRÜSE karşı uzmanların bolca vitamin almaları tavsiyesinde bulunduğu vatandaşlar, başta Finike portakalı olmak üzere Antalya'nın Finike ilçesinde üretilen narenciye ürünlerine yoğun talep gösterdi.

26.03.2020 08:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:38
ANTALYA KORONAVİRÜS SALGININDA NARENCİYE ÜRÜNLERİNE YOĞUN TALEP

KORONAVİRÜSE karşı uzmanların bolca vitamin almaları tavsiyesinde bulunduğu vatandaşlar, başta Finike portakalı olmak üzere Antalya'nın Finike ilçesinde üretilen narenciye ürünlerine yoğun talep gösterdi. İlçede faaliyet gösteren bir firma siparişlere yetişmek için ekstra mesaiye başladı. Firma sahiplerinden Mete Apaydın, "Son 10 gündür olağanüstü bir durum var. İnsanlarımız vitamin almak için özellikle narenciye ürünlerine daha fazla talep göstermeye başladı" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı uzmanlar, insanlara bolca vitamin almaları tavsiyesinde bulunurken, özellikle narenciyeye olan rağbet arttı. Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Antalya'nın Finike ilçesinde de narenciye üreticileri son günlerin en yoğun dönemini yaşamaya başladı. Bölgedeki narenciye üreticilerinden biri olan ve internet üzerinden Finike'nin C vitamini deposu, ünlü portakalı başta olmak üzere narenciye ürünleri gönderen firmada sipariş yoğunluğu yaşıyor. Türkiye'nin her bölgesine narenciye ürünleri gönderen firma siparişlere yetişmeye çalışıyor.

'10 GÜNDÜR OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM VAR'

Firma sahiplerinden Mete Apaydın, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Tüm dünyada koronavirüsle mücadele ediyoruz. Uzmanlarımız ellerimizi sıklıkla en az 20 saniye olmak şartıyla yıkamamız gerektiğini söylüyor. Uykumuzu alacağız, sağlıklı besleneceğiz ve vitaminimizi eksik etmeyeceğiz. Tabii bunu yaparken de dengeli bir şekilde yapacağız. 'Vitaminlerimizi eksik etmeyelim' derken de uzmanlarımız 'vitaminlerimizi almalıyız ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz' diyor. Milletimiz sokağa çıkma korkusuyla beraber evdeyken, internetten alışveriş yapma isteği çok yoğunlaştı. Biz de tıpkı sağlık çalışanları gibi gece gündüz demeden son 10 gündür internet üzerinden vatandaşlarımıza ulaştırmak için kontrollü bir şekilde çalışanlarımızın da sağlığını düşünerek en iyi şekilde siparişleri adresler ulaştırmaya çaba sarf ediyoruz. Tabii yoğun talebin getirdiği bazı gecikmeler olabiliyor. Çünkü son 10 gündür olağanüstü bir durum var. İnsanlarımız vitamin almak için özellikle narenciye ürünlerine daha fazla talep göstermeye başladı. Tüm önlem ve tedbirlerimizi alarak hijyenimizi en iyi şekilde yaparak siparişleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz."

'ÇARKIFELEK VE AVOKADO DA ÇOK TALEP GÖRÜYOR'

Günlük ortalama 1000 civarında sipariş alırken, son 10 günde siparişlerin günlük 2 bin 500'e ulaştığını aktaran Mete Apaydın, internet üzerinden yapılan siparişlerde Finike'nin ana ürünü portakal ve limon başta olmak üzere ürünlere olağanüstü bir talep olduğuna işaret etti. Mete Apaydın, "Özellikle çarkıfelek meyvesi. Diğer adıyla pasiflora son dönemlerin çok trend meyvesi ve inanılmaz bir şekilde talep görüyor. Avokado çok talep görüyor ama portakal, greyfurt, kumkuat çok hızlı tükettiğimiz ürünler arasında yer alıyor" dedi.

ANTALYA KORONAVİRÜS SALGININDA NARENCİYE ÜRÜNLERİNE YOĞUN TALEP

Kaynak: DHA

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ANTALYA KORONAVİRÜS SALGININDA NARENCİYE ÜRÜNLERİNE YOĞUN TALEP

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