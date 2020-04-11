ANTALYA Korkuteli'de sokaklar sessizliğe büründü
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ANTALYA Korkuteli'de sokaklar sessizliğe büründü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle halk evlerine kapanınca sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:36
ANTALYA Korkuteli'de sokaklar sessizliğe büründü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle halk evlerine kapanınca sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde de eczaneler, fırınlar, aile sağlık merkezleri, Korkuteli Devlet Hastanesi, su dağıtıcıları ve kargo şirketleri dışında tüm mekanların kapandı. İlçede vatandaş sokağa çıkmazken, sokaklar ve meydanlar da boş kaldı. Vatandaşların ekmek ihtiyaçları evlere servis yapan fırınlar tarafından karşılandı. Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokak sokak gezerek vatandaşların sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Yasağın başlamasıyla birlikte ilçede görev yapan güvenlik güçleri de devriye atarak kontroller gerçekleştirdi. Korkuteli Emniyet Müdürlüğü ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de uygulama noktalarında geniş güvenlik tedbirleri alarak sokağa çıkma yasağı kararının sorunsuz uygulanmasını sağladı.

ANTALYA Korkuteli'de sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: DHA

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