ANTALYA Korkuteli'de sıkı koronavirüs denetimleri Korkuteli'de sıkı koronavirüs denetimleriANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, polis ve jandarma ekipleri tarafından ilçeye giriş ve çıkış noktalarında kontroller aralıksız sürdürüldü.

Korkuteli'de sıkı koronavirüs denetimleri

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, polis ve jandarma ekipleri tarafından ilçeye giriş ve çıkış noktalarında kontroller aralıksız sürdürüldü. İzinsiz giriş çıkış yapmak isteyenler geri döndürülürken, yapılan kontrollerde ateşi yüksek çıkan bir sürücü ise hastaneye gönderildi.

4 ilin geçiş güzergahında bulunan Korkuteli'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürdü. 31 kente giriş ve çıkışların yasaklanmasına yönelik uygulama kapsamında, yasağın başlamasından önce yola çıkanlar ve valilik seyahat izin belgeleri olan araçlar yapılan kontrollerden sonra geçişlerine izin verilirken, genelgede belirtilen şartları taşıyan lojistik firmalarına ait tırların da yapılan kontrollerle transit olarak şehirden geçişlerine izin verildi. Hiçbir izin belgesi olmadan şehirden çıkmak ve girmek isteyen araçlar ise kontrol noktasından geri çevrildi.

ATEŞİ OLAN SÜRÜCÜ HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Polis ve jandarma ekipleri durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolculara da koronavirüs tedbirlerine uyulması için tavsiyelerde bulunurken, sosyal mesafe konusunda uyardı. Ekipler ilçeye giriş- çıkış yapan tüm araçları da durdurarak ateş ölçerle kontrol yaptı. Ateş ölçerle yapılan denetimde yüksek ateşi olduğu görülen bir sürücü, koronavirüs taşıdığı şüphesiyle hastaneye yönlendirildi. Polis ekiplerinin çağırdığı sağlık ekipleri, ismi açıklanmayan sürücüyü Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaynak: DHA