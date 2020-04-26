ANTALYA Korkuteli'de 22 kişiye ceza
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ANTALYA Korkuteli'de 22 kişiye ceza

Korkuteli'de 22 kişiye cezaANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde denetimlerine aralıksız şekilde devam eden polis ekipleri, kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkan 22 kişiye ceza uyguladı.

26.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:47
ANTALYA Korkuteli'de 22 kişiye ceza

Korkuteli'de 22 kişiye ceza

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde denetimlerine aralıksız şekilde devam eden polis ekipleri, kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkan 22 kişiye ceza uyguladı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel uygulama yaptı. İlçenin değişik bölgelerinde görev yapan emniyet güçleri, kısıtlamayı ihlal edenler hakkında işlem uyguladı. 23-25 Nisan tarihlerinde yapılan denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 22 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

'CEZA MI ÖNEMLİ SAĞLIK MI?'

Ekiplerin kontrolü sırasında bir otomobil durduruldu. İçindeki 3 kişiden biri babasının hastanede olduğunu ve onun için hastaneye gittiklerini söyledi. Ancak herhangi bir izni olmadığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında da maske kullanmadığı görülen 3 kişiye cezai işlem uygulandı. İsmi öğrenilemeyen vatandaşlardan biri, "Ceza mı önemli sağlık mı? Ben bu cezayı ödemem" derken, polis memuru ise sokağa çıkmaya izinleri olmadığını hatırlattı. Diğer yandan, ulaşımda 5 ilin geçiş güzergahı olan ilçede polis ve jandarma denetimlerini sürdürdü. Normal zamanda yüzlerce aracın geçtiği yollarda tarihi bir boşluk oluştu. Polis ekipleri az sayıda aracı durdurup, sürücü ve yolcuların seyahat belgelerini inceleyip, vatandaşlara eldiven ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

ANTALYA Korkuteli'de 22 kişiye ceza

Kaynak: DHA

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