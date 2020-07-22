Antalya Körfezi'ne demirleyen Oruç Reis'e, 2 fırkateyn eşlik ediyor Antalya Körfezi'ne demirleyen Oruç Reis'e, 2 fırkateyn eşlik ediyor (2)KAŞ'A 3 FIRKATEYN DEMİRLEDİAkdeniz'de sondaj çalışmaları yapacak olan sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya Körfezi açıklarına demir atarken, Kaş ilçesi açıklarına da Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 fırkateyn demirlendi.

Antalya Körfezi'ne demirleyen Oruç Reis'e, 2 fırkateyn eşlik ediyor (2) KAŞ'A 3 FIRKATEYN DEMİRLEDİ Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapacak olan sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya Körfezi açıklarına demir atarken, Kaş ilçesi açıklarına da Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 fırkateyn demirlendi. Yunanistan'ın Meis Adası karşısında bulunan Kaş'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Kalkan Körfezi açıklarına sabah saatlerinde gelen 3 fırkateyn, yan yana dizilip, beklemeye başladı. Kaynak: DHA