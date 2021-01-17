Antalya Körfezi'nde ölü Akdeniz foku bulundu

Antalya'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku ölü bulundu.

Sualtı Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar, teknesiyle Antalya Körfezi'nde seyir halindeyken su üzerinde hareketsiz duran Akdeniz fokunu fark etti.

Yaklaştığında fokun öldüğünü gören Alemdar, Sahil Güvenlik Komutanlığına durumu bildirdikten sonra teknesine aldığı foku karaya çıkardı.

Alemdar, foku, Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) Koordinatörü Cem Orkun Kıraç'ın yönlendirmesiyle otopsi yapılması için iki gönüllü veterinere teslim etti. Akdeniz foku ardından soğuk hava deposu bulunan Akdeniz Üniversitesine gönderildi.

Alemdar, yaptığı açıklamada, ölen fokla geçen yıl dalış esnasında karşılaştıklarını ve videosunu çektiklerini söyledi.

Fokun vücudundaki lekeler nedeniyle diğer foklardan farklı olduğu için dikkati çektiğini anlatan Alemdar, "İlk karşılaşmanın ardından 2 defa daha dalışlarımıza eşlik etmişti. Dalışta canlı gördüğümüz fokun ölüsünü bulmam benim için çok üzücü oldu. Otopsi sonucuna ilişkin bilgi gelmedi ancak inşallah insan kaynaklı bir ölüm değildir." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Akdeniz foklarının genellikle balıkçı ağlarına takılarak hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Bu fokun da büyük ihtimalle aynı şekilde öldüğünü düşündüklerini aktaran Gökoğlu, balıkçıların özellikle falezlerdeki mağaraların etrafına ağ atmaması gerektiğini kaydetti.

Gökoğlu, dünyada sayıları sadece 600 ya da 700 kadar kaldığı tahmin edilen Akdeniz foklarının yüzde 75'inin Türkiye ve Yunanistan kıyılarında yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı.

Avusturyalı turistlere de eşlik etmişti

Vücudundaki lekeler nedeniyle kentteki birçok dalgıç tarafından tanınan fok, bir süre önce Lara bölgesinde eğitmenleri eşliğinde dalış yapan Avusturyalı turistlere de eşlik etmişti. Kentin su altı güzelliklerini keşfettikleri sırada Akdeniz fokuyla karşılaşan turistlerin yaşadığı heyecan dalış eğitmenleri tarafından görüntülenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Star Diving