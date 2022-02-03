Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de (Antalya Körfez) rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.