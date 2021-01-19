Antalya Körfezi için fırtına uyarısı
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Antalya Körfezi için fırtına uyarısı

19.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:04
Antalya Körfezi için fırtına uyarısı

Antalya Körfezi için fırtına uyarısı yapıldı.

Antalya Körfezi için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kumluca ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında gece saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın saatteki hızının 50 ila 74 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın yarın saat 15.00 civarında etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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