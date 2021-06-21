ANTALYA KÖPEKTEN KORKAN MÜZİSYENLER, ARKALARINA BAKMADAN KAÇTI
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ANTALYA KÖPEKTEN KORKAN MÜZİSYENLER, ARKALARINA BAKMADAN KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da üç sokak sanatçısının, havlayarak gelen köpeklerden korkarak hızla araçlarına binip uzaklaşma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Antalya'da üç sokak sanatçısının, havlayarak gelen köpeklerden korkarak hızla araçlarına binip uzaklaşma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi'ndeki sokakta müzik yapmak için otomobillerinde inen 3 sokak sanatçısı, klarinet ve darbuka çalmaya başladığı sırada, sokak köpekleri havlamaya başladı. Müzik yapmaya devam eden sokak sanatçıları, köpeklerin kendilerine doğru geldiğini fark edince arkalarına bile bakmadan otomobillerine binip hızla uzaklaştı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ANTALYA KÖPEKTEN KORKAN MÜZİSYENLER, ARKALARINA BAKMADAN KAÇTI
ANTALYA KÖPEKTEN KORKAN MÜZİSYENLER, ARKALARINA BAKMADAN KAÇTI
ANTALYA KÖPEKTEN KORKAN MÜZİSYENLER, ARKALARINA BAKMADAN KAÇTI
ANTALYA KÖPEKTEN KORKAN MÜZİSYENLER, ARKALARINA BAKMADAN KAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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