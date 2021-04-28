Antalya Konyalılar Derneği 500 aileye gıda yardımı yaptı
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Antalya Konyalılar Derneği 500 aileye gıda yardımı yaptı

Antalya Konyalılar Derneği 500 aileye gıda yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya Konyalılar Derneği ramazan ayında ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Antalya Konyalılar Derneği ramazan ayında ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Dernek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde zor durumdaki 500 aileye yardım paketlerini dağıttı.

Dernek Başkanı Süleyman Üre, 42 kişilik yönetim kurulu ile salgın sürecinde özellikle yardım faaliyetlerinde bulunarak, ihtiyaç sahiplerini sevindirmeye devam ettiklerini söyledi.

Hem muhtarlık hem de yönetim kurulunun ihtiyaç sahibi listesini belirlediğini kaydeden Üre, "Umarız ihtiyaç sahiplerinin yarasına biraz da olsa merhem olabilmişizdir. 500 aileyi sevindirmeye çalıştık. Bu vesile ile yardım çalışmasında aktif görev alan ve destek veren tüm yönetim kurulu üyelerime, mali destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."dedi.

Üre, tüm ürünlerin yerli ürün olmasına dikkat ettiklerini belirterek, "Paket içeriğinde sadece temel gıdalara değil, çocuklar için ürünlere de yer verdik. İnşallah bir nebze çocukları güldürebilmiş, ailelerin sofralarına katkı sunabilmişizdir. Gönül ister ki daha çok yardım yapalım. Her zaman şartları zorlamaya ve yüzleri güldürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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