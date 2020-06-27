ANTALYA Konyaaltı sahili, kısıtlamanın kaldırılmasıyla yoğunlaştı
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ANTALYA Konyaaltı sahili, kısıtlamanın kaldırılmasıyla yoğunlaştı

Konyaaltı sahili, kısıtlamanın kaldırılmasıyla yoğunlaştı*- Antalya'da üniversite sınavı nedeniyle kısıtlama uygulandığı için sabah saatlerinde boş olan Konyaaltı Sahili, kısıtlamanın kaldırıldığı saat 15.00'den sonra kalabalıklaştı.

27.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:35

Konyaaltı sahili, kısıtlamanın kaldırılmasıyla yoğunlaştı

*- Antalya'da üniversite sınavı nedeniyle kısıtlama uygulandığı için sabah saatlerinde boş olan Konyaaltı Sahili, kısıtlamanın kaldırıldığı saat 15.00'den sonra kalabalıklaştı.

*- Sahilin öncesi ve sonrası havadan görüntülendi.

Yurt genelinde milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 13.00'da sona erdi. Sınav boyunca tüm yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Turizm kenti Antalya'nın başta sokakları ve caddeleri olmak üzere dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de bugün sessiz bir gün yaşadı. Kentte bugün hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı 26 dereceyi gösterdi. Hem hafta sonu olması hem de sıcak havaya rağmen kısıtlama nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamadı. Sınavın sona erdiği 13.00'da okul önlerinde kalabalık görülürken kısıtlamanın sona erdiği saat 15.00'dan sonra başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar ve tatilciler soluğu denizde aldı.

Sabah saatlerinde bomboş olan Konyaaltı Sahili, kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte hareketli görüntülere sahne oldu. Kimi sahilde güneşlenirken kimi ise Akdeniz'in mavi sularında serinlemenin keyfini sürdü. Dünyaca ünlü sahilin sabahki tenha ve öğleden sonraki kalabalık görüntüsü, havadan drone görüntülerine yansıdı.

ANTALYA Konyaaltı sahili, kısıtlamanın kaldırılmasıyla yoğunlaştı

Kaynak: DHA

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