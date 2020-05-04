ANTALYA Konyaaltı Belediyesi, nüfusunun 5 katı maske dağıttı
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ANTALYA Konyaaltı Belediyesi, nüfusunun 5 katı maske dağıttı

ANTALYA Konyaaltı Belediyesi, nüfusunun 5 katı maske dağıttı
04.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:49

Konyaaltı Belediyesi, nüfusunun 5 katı maske dağıttıAntalya'nın Konyaaltı İlçesi Belediye Başkanı Semih Esen, 11 Mart'tan bu yana ilçede 1 milyon maske dağıttıklarını açıkladı.

Konyaaltı Belediyesi, nüfusunun 5 katı maske dağıttı

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Belediye Başkanı Semih Esen, 11 Mart'tan bu yana ilçede 1 milyon maske dağıttıklarını açıkladı.

Türkiye'de ilk korona vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana çalışmalar yapan Konyaaltı Belediyesi, bu dönemde halk sağlığı öncelikli çalışmalarını hayata geçirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, koronavirüsünün dünyada yayılmaya başlamasıyla bunun Türkiye'de de görülme ihtimaline karşı ilçedeki önlemleri çok önceden belirlediklerini kaydetti.

Salgın ile mücadele kullanılan maske, eldiven, dezenfekte gibi ürünleri temin ettiklerini dile getiren Başkan Esen, "İlk vakanın ülkemizde görülmesinin ardından daha önce hazırladığımız planımızı devreye soktuk. Emekli kahveleri, kreşlerimizi ve yaşlı kreşini salgının sona ereceği tarihe kadar kapattık" dedi. Kronik hastalığı olan belediye çalışanları ve hamile olan personele idari izin verdiklerini belirten Başkan Esen, 7 gün 24 saat düzenleme yapıldığını, yaklaşık 2 bin yerin dezenfekte edildiğini söyledi.

1 MİLYON MASKE

Konyaaltı'nın nüfusunun 190 bin olduğunu hatırlatan Başkan Semih Esen, herkese maske ulaşması için farklı bir uygulama gerçekleştirdiklerini vurguladı. Maskeye acil ihtiyaç duyanların sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaştığını kaydeden Esen, şöyle konuştu:

"Maske dağıtım araçlarımız ile acil maske isteyenlere ulaştık. Araçlarımız ana arterlerde ring halinde gezerek sokaktaki vatandaşlara maske dağıttı. Büyük alışveriş merkezleri ve muhtarlıkların önünde, stantlar kurarak sokağa çıkmak zorunda kalanlara maske ulaştırdık. Pazar yerlerine maskesiz girişe izin vermediğimiz için pazar yerlerinin girişine maske stantları kurduk. Sonraki aşamada da personelimiz 39 mahallemize girerek bütün evlere maske ulaştırdı. Bugüne kadar 1 milyona yaklaşık maskeyi vatandaşa ulaştırdık. Maskenin yanı sıra 100 bin çift eldiveni vatandaşlarımız ile paylaştık" dedi.

Başkan Semih Esen, pazar yerlerinde maske dağıtmaya devam edeceklerini vurguladı.

ANTALYA Konyaaltı Belediyesi, nüfusunun 5 katı maske dağıttı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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