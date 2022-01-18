Kar nedeniyle mahsur kalan sürücülere jandarma yardım etti

ANTALYA (AA) - Antalya- Konya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar nedeniyle mahsur kalanların yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı 1825 rakımlı bölgede tekerlerinde zincir olmayan bazı araçlar yolda kaldı.

Kara yolları ekiplerince kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü bölgede, arazi tipi araçlarla devriye gezen jandarma ekipleri de yolda mahsur kalan sürücülere yardım etti.

Ekipler, bazı otomobillerin lastiklerine zincir taktı, kara saplanan araçları kurtardı.

Vatandaşlar jandarmaya yardımlardan dolayı teşekkür etti.