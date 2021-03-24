Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı

24.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:07

Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı Kayan tırlar sebebiyle araçlar dinlenme tesislerinde beklemeye alındı Antalya-Konya Karayolu Akseki ilçesi sınırları içinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı

Kayan tırlar sebebiyle araçlar dinlenme tesislerinde beklemeye alındı

ANTALYA - Antalya-Konya Karayolu Akseki ilçesi sınırları içinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Yaklaşım 10 santime ulaşan kar sebebiyle kayan tırlar yolu kapatınca küçük ve büyük araçlar dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Bugün Saat 16 00 sıralarında Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu'nun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde başlayan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı 10 santime ulaşırken karayolunu kullanan araçlar da hem kar yel yoğun sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Bölgede tırların kayarak yolu makaslaması sebebiyle güzergahı kullanın araçlar hem konya hem Antalya istikametinden geçişleri durduruldu. Araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi.

Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı
Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı
Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı
Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı
Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı
Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı
Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı
Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı
Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı
Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı
Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı
Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Guy Ritchie Türkan Şoray Uraz Kaygılaroğlu
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Ünal Karaman Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 18:10:37. #1.16#
title