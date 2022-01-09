Antalya- Konya karayolunda ulaşım normale döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya- Konya karayolunda ulaşım normale döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya- Konya karayolunda ulaşım normale döndüKonya karayolunda ulaşım normale döndü.

ANTALYA (İHA) - Antalya- Konya karayolunda ulaşım normale döndü

ANTALYA Antalya-Konya karayolunda ulaşım normale döndü. Cumartesi günü gece 22.00 sıralarında başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya - Konya karayolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinası ile yolun açık tutulmasını sağladılar. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde cumartesi gece saat 22.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili olmuştu. Bölgede kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye ulaşırken, karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinaları ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı. Karayolları ekipleri yol kenarında yığılan karların ise genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ve bölge trafik ekipleri gece saatlerinde yola çıkacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Antalya- Konya karayolunda ulaşım normale döndü

Antalya- Konya karayolunda ulaşım normale döndü

Antalya- Konya karayolunda ulaşım normale döndü

Denizi seyretmeye gitti, dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu oldu

Denizi seyretmeye gitti, dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu oldu

 Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı

Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı

 Son dakika haberi... Polislerden 10 kilometre kaçan sürücü: 'Polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim'

Son dakika haberi... Polislerden 10 kilometre kaçan sürücü: "Polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim"

İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title