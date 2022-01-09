ANTALYA (İHA) - Antalya- Konya karayolunda ulaşım normale döndü

ANTALYA Antalya-Konya karayolunda ulaşım normale döndü. Cumartesi günü gece 22.00 sıralarında başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya - Konya karayolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinası ile yolun açık tutulmasını sağladılar. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde cumartesi gece saat 22.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili olmuştu. Bölgede kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye ulaşırken, karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinaları ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı. Karayolları ekipleri yol kenarında yığılan karların ise genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ve bölge trafik ekipleri gece saatlerinde yola çıkacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.