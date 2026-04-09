Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı

Antalya ve çevresinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur, hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kara dönüştü. Kar yağışıyla birlikte teyakkuzda bulunan Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekiplerin yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürdüğü, trafikte herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan, bin 825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bildirildi. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise bu güzergahı kullanacak sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı