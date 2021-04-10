Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle durma noktasına gelen trafik normale döndü

Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle durma noktasına gelen trafik normale döndü Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar, fırtına ve tipinin etkisini yitirmesi ile birlikte trafik normale döndü.

Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle durma noktasına gelen trafik normale döndü

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar, fırtına ve tipinin etkisini yitirmesi ile birlikte trafik normale döndü.

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün saat 19.00 civarında başlayan kar yığışı nedeniyle bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi sıfıra kadar düştü, kar kalınlığı da yer yer 50-60 santimetreye ulaştı. Gece birçok araç yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolu kapatan ve kalan araçlara yardım ederek yolu trafiğe açılmasını sağladı.

Kar yağışı nedeni ile gece saat 23.45'den itibaren tırların geçişlerine izin verilmedi. Uzun araçlar ile kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendirildi. Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren etkili olduğu ve Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi. Bin 825 metre rakımlı Alacebel'de kar ve tipi nedeni ile görüş mesafesinin sıfıra düştü. Bölgede kar kalınlığının yer yer 50-60 santimetreye ulaştı. Karayolları Alacabel Ekibi çok sayıda iş makinesi ile aralıksız olarak kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI