Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü

İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI - Haberler | Güncel

Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü Araç sürücüleri zor anlar yaşadı, yüzlerce araç saatlerce karayolunda mahsur kaldı Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu karayollarının çok sayıda iş makinası ile yapmış olduğu çalışmalar ile trafiğe açıldı.

Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü

Araç sürücüleri zor anlar yaşadı, yüzlerce araç saatlerce karayolunda mahsur kaldı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu karayollarının çok sayıda iş makinası ile yapmış olduğu çalışmalar ile trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu dün saat 16.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oldu. Önce bin 825 metre Alacebel mevkiinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde Akseki'den itibaren Seydişehir ilçesine kadar sürdü. Bin 828 metre rakımlı Alacabel ile Seydişehir ilçesi arasında kayan tırların yolu kapatması ve kar yağışının da etkili olması sebebiyle yol tamamen trafiğe kapandı. Sabah saatlerinde ise Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması ile yol trafiğe açılabildi.

Akseki ve Seydişehir Bölge trafik ekipleri tarafından araçlar dinlenme tesislerine yönlendirildi. Bir çok araç yılda kaldı. Karayolunda ise bazı maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Alacabel karayolları ekipleri ise yolu genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bin 825 metre rakımlı Alacebel'de ise kar kalınlığı yer yer 50-60 santimetreye ulaştı.

Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Guy Ritchie Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Erol Bulut Mert Günok Mesut Özil Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 12:28:43. #1.14#
title