Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü

Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü Araç sürücüleri zor anlar yaşadı, yüzlerce araç saatlerce karayolunda mahsur kaldı Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu karayollarının çok sayıda iş makinası ile yapmış olduğu çalışmalar ile trafiğe açıldı.

Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü

Araç sürücüleri zor anlar yaşadı, yüzlerce araç saatlerce karayolunda mahsur kaldı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu karayollarının çok sayıda iş makinası ile yapmış olduğu çalışmalar ile trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu dün saat 16.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oldu. Önce bin 825 metre Alacebel mevkiinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde Akseki'den itibaren Seydişehir ilçesine kadar sürdü. Bin 828 metre rakımlı Alacabel ile Seydişehir ilçesi arasında kayan tırların yolu kapatması ve kar yağışının da etkili olması sebebiyle yol tamamen trafiğe kapandı. Sabah saatlerinde ise Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması ile yol trafiğe açılabildi.

Akseki ve Seydişehir Bölge trafik ekipleri tarafından araçlar dinlenme tesislerine yönlendirildi. Bir çok araç yılda kaldı. Karayolunda ise bazı maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Alacabel karayolları ekipleri ise yolu genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bin 825 metre rakımlı Alacebel'de ise kar kalınlığı yer yer 50-60 santimetreye ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI