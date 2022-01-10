Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı - Haberler
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Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle dinlenme tesislerine yönlendirilen tırlara geçiş izni verildi.

ANTALYA (İHA) - İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya- Konya karayolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle dinlenme tesislerine yönlendirilen tırlara geçiş izni verildi. Karayolları ekipleri yol kenarında yığılan karların ise genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde pazar gece saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oldu. Tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düştü. Bazı araçlar yollarda kaldı. Bölgede kar kalınlığı Alacabel'in zirvesinde yer yer 50 santimetreye ulaşırken, tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmeyerek Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından dinlenme tesislerine yönlendirilmişti. Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinaları ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun açık tutulmasını sağladı.

Karayolları ve Akseki bölge trafik ekipleri akşam saatlerinde yeniden kar yağışının başlayabileceğini ve bu yolu kullanacak olan sürücülerin yanlarında mutlaka zincir bulundurmalarını istedi. - ANTALYA

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

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