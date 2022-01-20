Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı - Haberler
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Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı - Haberler | Güncel

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı Karayolları Alacabel ekipleri yol kenarında yığılan karları yoldan dışarıya atıyorSeydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.

SEYDİŞEHİR, KONYA (İHA) - Antalya- Konya karayolunda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Karayolları Alacabel ekipleri yol kenarında yığılan karları yoldan dışarıya atıyor

ANTALYA Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. Yol kenarında karın kalındığı ise 2 metreye yaklaştı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. Antalya-Konya karayolunda yağan yoğun kar nedeni ile yol kenarında biriken ve yüksekliği 2 metreyi bulan karlar da iş makineleriyle yolun dışına taşınıyor.

Karayolları Alacabel karla mücadele ekipleri sorumluluk sahaları içerisindeki Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren Seydişehir kaçış rampası arasında bulunan ve yol kenarına yığılan yer yer 1-2 metre yükseklikteki karları kar savurma makinesiyle dışarı atıyor.

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı - Son Dakika Haberleri

Seydişehir, Antalya, Konya, kar, Güncel, Haber

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