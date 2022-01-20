Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı - Haberler
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Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.

SEYDİŞEHİR, KONYA (İHA) - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. Yol kenarında karın kalındığı ise 2 metreye yaklaştı.

Yılın en soğuk günlerinden birini yaşayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcaklık 0 derecenin altına düştü, su birikintileri buz tuttu.

Yurdun büyük bölümü kara kışa teslim olurken Akdeniz ikliminin hakim olduğu Bodrum'da da soğuk hava etkili oluyor. En yüksek hava sıcaklığının 8-9 dereceye çıktığı ilçede gece yarısından sonra hava sıcaklığı 0 derecenin altına düştü.

Bitlis'te kar ve tipiden dolayı görüş mesafesinin sıfıra inmesiyle birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Tatvan-Güroymak karayolunda kar ve tipinden dolayı ismi ve plakası belirlenemeyen sürücünün buzlanan yolda yaptığı kaza kameraya yansıdı. Sadece maddi hasarın meydana geldiği kazada yaralanan olmazken, birçok noktada kar ve tipi hala devam ediyor.

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Seydişehir, Antalya, Konya, kar, Güncel, Haber

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