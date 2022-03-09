Antalya-Konya karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı

SEYDİŞEHİR, KONYA (İHA) - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kar kalınlığı 20-25 santimetreye kadar ulaşırken karayolu saat 20.30 itibarıyla tırların geçişine kapatıldı.

Akseki'nin Yarpuz mahallesinden sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren Akseki'de de başlayarak etkisini arttırdı. Kar yağışı sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler Trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise zaman zaman tipinin etkili olduğu yer yer görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü bildirildi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 20-25 santimetreye ulaşırken, kar ve tipi sebebiyle saat 20.30 itibarıyla karayolu tırların geçişine kapatıldı. Tırlar dinlenme tesislerine yönlendirilirken, diğer araçlar ise zincirli şekilde trafiğe çıkmasına izin veriliyor. Yanlarında zinciri bulunmayan bir çok araç ise yolda kaldı. Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun diğer araçlar için trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi. - ANTALYA