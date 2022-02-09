Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine kapatıldı

ANTALYA (İHA) - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeni ile tüm araç trafiğine kapatıldı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar etkisini yeniden gösterdi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaştı. Yol yoğun tipi ve kar yağışı nedeni ile yeniden tüm araç trafiğine kapatıldı. Yolda onlarca aracın kaldığı bildirilirken, Alacabel'de ise kar kalınlığı yer yer 50 ila 70 santimetreye ulaştı, görüş mesafesi ise sıfıra kadar düştü.

Yağış sebebiyle Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri dün geceden itibaren aralıksız olarak çok sayıda iş makineleri ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda kontrol yaparak tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa