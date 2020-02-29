Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor
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Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor

Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

29.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:13
Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor

'nın ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Antalya-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ve trafik ekipleri, yolda mahsur kalanlara yardım etti.

Kara yolu ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek çalışma başlattı.

Yetkililer, sürücüleri dikkatleri olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor
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