Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor
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Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor

Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı, Antalya-Konya kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

28.01.2020 19:25 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:26
Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor

'nın ilçesindeki yoğun kar yağışı, Antalya-Konya kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışının etkili olduğu 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kara yolu ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için kürüme ve tuzlama çalışması başlattı.

Yolda kalanlara da Akseki Belediyesi zabıta ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yardım etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor
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