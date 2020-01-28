Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor

28.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:20

Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı, Antalya-Konya kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışının etkili olduğu 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kara yolu ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için kürüme ve tuzlama çalışması başlattı.

Yolda kalanlara da Akseki Belediyesi zabıta ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yardım etti.

Kaynak: AA