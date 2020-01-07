Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Antalya-Konya kara yolununun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.
Kar nedeniyle bölgede trafik kazaları meydana geldi.
Zaman zaman kapanan yol, kaza yapan araçlar çekildikten sonra tekrar ulaşıma açıldı. Yola zincirsiz ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Karayolları ekipleri, yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.