Antalya-Konya kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Antalya- Konya kara yolunun Akseki- Seydişehir bölümü kar yağışı ve tipi dolayısıyla trafiğe kapatıldı.

Akseki ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Akseki-Seydişehir kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, kar yağışı ve şiddetli tipi sebebiyle yol trafiğine kapatıldı.

Akseki bölge trafik ekipleri, İbradı kavşağında tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, görüş mesafesi yer yer 3 metreye kadar düştü.

Yolu açmak için karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.