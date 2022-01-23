Antalya-Konya kara yolu arasında alternatif güzergah ulaşıma açıldı - Haberler
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Antalya-Konya kara yolu arasında alternatif güzergah ulaşıma açıldı

Antalya-Konya kara yolu arasında alternatif güzergah ulaşıma açıldı
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolunun ulaşım sağlanamayan bölümüne alternatif olacak güzergah ulaşıma açıldı.

AKSEKİ, ANTALYA (AA) - Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolunun ulaşım sağlanamayan bölümüne alternatif olacak güzergah ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Antalya ve Konya arasında ulaşımın sağlandığı Akseki ilçesinin 1825 rakımlı Alacabel mevkisi, dün öğle saatlerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması sonucu Derebucak-Beyşehir yolu alternatif güzergah olarak sadece otomobillere açıldı.

Öte yandan, Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Bölge Trafik ekipleri, yolda kalan vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Cevizli Kavşağı'ndaki araçları Beyşehir yoluna yönlendirirken araçların Alacabel mevkisine geçişine hala izin verilmiyor.

Kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin oldukça azaldığı bölgede, kar kalındığı 1,5 metreyi buldu.

Antalya-Konya kara yolu arasında alternatif güzergah ulaşıma açıldı

Antalya-Konya kara yolu arasında alternatif güzergah ulaşıma açıldı

Antalya-Konya kara yolu arasında alternatif güzergah ulaşıma açıldı

Antalya-Konya kara yolu arasında alternatif güzergah ulaşıma açıldı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

Antalya, Akseki, Konya, kar, Güncel, Haber

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