ANTALYA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRMESİ KAMERADA
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ANTALYA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRMESİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi.

ANTALYA'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi. Araç yıkama makinesine çarparak duran araçtaki sürücü ağır yaralandı. Kaza anı istasyonun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza bu sabaha karşı Döşemealtı ilçesi Kovanlık mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 07 HFA 83 plakalı otomobil, kent merkezine doğru seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna metreler kala toprak yığınına çarptıktan sonra havalanarak istasyona girdi. Yakıt pompalarını sıyıran otomobil, büyük bir süratle araç yıkama makinesine çarptı. İstasyonda çalışanların müdahale ettiği sürücü ağır yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Süratli olduğu gözlenen otomobilin yoldan çıkışı ve toprak yığınına çarptıktan sonra havalanarak istasyona girişi saniye saniye görüntülenirken, o an istasyonda bulunan bir kadının otomobili fark ederek geri kaçışı ve istasyondakilerin şaşkınlıkları da kameraya yansıdı. Aracın yakıt pompalarına ve istasyondakilere çarpmaması olası can kaybını önlerken, sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

ANTALYA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRMESİ KAMERADA
ANTALYA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRMESİ KAMERADA
ANTALYA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRMESİ KAMERADA
ANTALYA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRMESİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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